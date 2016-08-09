"Неуправляемое крушение": названа новая версия пропажи рейса MH370 с 227 пассажирами на борту

Об этом пишет The Australian со ссылкой на анализ экспертов из минобороны Австралии.

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Версия о неуправляемом крушении появилась на основе данных о том, что самолет рухнул в Индийский океан на очень высокой скорости. Так, согласно автоматическим сигналам лайнера, он падал на скорости до 20 тыс. футов (6096 м) в минуту. При этом нормальная скорость самолета при посадке - 2 тыс. футов (609 м) в минуту.

"Боинг-777", следовавший рейсом MH370 из Куала-Лумпура в Пекин,исчез с экранов радаров в ночь на 8 марта 2014 года. На его борту находились 12 членов экипажа и 227 пассажиров из 14 стран, в основном граждане Малайзии и Китая.