ЕСПЧ начал рассматривать жалобу против Украины по делу о крушении MH17 на Донбассе - СМИ

Как сообщает российский "Коммерсант", иск подали родственники погибших пассажиров граждане Германии, ссылаясь на то, что украинские власти не закрыли воздушное пространство над территорией, где проходили бои между силами АТО и боевиками самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Как отмечает издание, на сайте ЕСПЧ опубликовано решение о коммуникации жалобы по делу "Иоппа и другие против Украины". Заявителями выступают граждане Германии Елена Иоппа, проживающий в Австралии Тим Лаушет, а также Крис и Дениза Кенке. В своей жалобе они утверждают, что "самолет был под контролем украинской службы воздушного транспорта и управлялся лицензированным и квалифицированным экипажем", а украинские власти не смогли защитить жизни их родственников тем, что "не закрыли полностью воздушное пространство над регионом, в котором продолжается военный конфликт и через которое проходил рейс MH17".

Читайте такжеВ Украине воссоздали взрыв самолета MH17 (фото)

Ссылаясь на адвоката истцов Эльмара Гимуллу, СМИ сообщали, что заявители требуют от Украины компенсацию в €1 млн.

Также отмечается, что теперь заявители должны убедить ЕСПЧ, что они исчерпали средства правовой защиты в украинских судах, как требует Европейская конвенция по правам человека. При этом аналогичный иск родственников жертв MH17 против Владимира Путина и России ЕСПЧ пока рассматривать не начал.

"Украина невиновна в гибели самолета, сбитого с неконтролируемой территории системой “Бук”’. На тот момент мы не имели информации о том, что эта система была поставлена в Донбасс с территории России, и считали большие высоты безопасными для полетов. Мы не несем ответственности за действия так называемых властей неконтролируемых территорий и не можем быть ответчиками по искам родственников жертв авиакатастрофы", - в свою очередь рассказал "Коммерсанту" источник, близкий к Кабинету министров Украины.

Читайте такжеИск родственников жертв MH17 против Путина и РФ: ЕСПЧ подтвердил получение документа

Собеседник издания также напомнил, что "президент Украины посетил с визитом Малайзию, потому что она является ключевой страной для организации международного суда над Россией по сбитому Boeing МН17". "Госвизит обеспечил наивысший уровень переговоров. Это важно в контексте продолжения санкций против России", - уточнил он.

Как сообщал УНИАН, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над территорией Донецкой области, контролируемой террористической организацией "ДНР".

Погибли 298 человек, которые находились на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) – граждане Нидерландов.

Совет безопасности Нидерландов 13 октября 2015 г. обнародовала отчет о причинах катастрофы самолета МН17. Установлено, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук".

В свою очередь премьер-министр Малайзии Наджиб Тун Разак заявляет, что Совместная следственная группа в составе Украины, Австралии, Бельгии, Нидерландов и Малайзии планирует до конца 2016 года завершить уголовное расследование об обстоятельствах этой катастрофы.