В Британии компанию Airbus заподозрили в мошенничестве и коррупции

00:11, 08 августа 2016
Мир
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Британское Бюро по борьбе с мошенничеством начало официальное расследование в отношении компании Airbus по подозрению в мошенничестве, взяточничестве и коррупции при коммерческой продаже самолетов. 

REUTERS

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

В этом году Правительственное агентство Великобритании приостановило выдачу экспортных кредитов Airbus из-за расхождений в декларациях компании на использование сторонних посредников в переговорах по продаже самолетов.

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Расследование в отношении компании началось спустя три месяца после приостановки выдачи кредитов.

Как сообщили в Airbus, компания будет сотрудничать с органами в расследовании данного дела.

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