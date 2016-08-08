В Британии компанию Airbus заподозрили в мошенничестве и коррупции

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

В этом году Правительственное агентство Великобритании приостановило выдачу экспортных кредитов Airbus из-за расхождений в декларациях компании на использование сторонних посредников в переговорах по продаже самолетов.

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Расследование в отношении компании началось спустя три месяца после приостановки выдачи кредитов.

Как сообщили в Airbus, компания будет сотрудничать с органами в расследовании данного дела.