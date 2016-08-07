Полиция освободила ресторан в Германии, захваченный безоружным мужчиной

Как передает РБК со ссылкой на Bild, на теле мужчины были обнаружены незначительные поверхностные травмы. Ранее очевидцы сообщали, что на одежде мужчины были следы крови.

Как сообщает местная радиостанция Saarländischer Rundfunk, когда мужчину обнаружили, он практически спал.

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Ранее Bild сообщило, что вооруженный мужчина ворвался в ресторан в центре Саарбрюккена. Он потребовал освободить помещение, после чего забаррикадировался внутри. Полиция перекрыла близлежащие улицы и готовилась приступить в штурму здания.

Как сообщало Reuters со ссылкой на представителей местной полиции, мужчина находился в "исключительной психологической ситуации". Сейчас он госпитализирован.