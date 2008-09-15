В Тбилиси подписан рамочный договор о создании комиссии Грузия-НАТО

В Тбилиси сегодня подписан рамочный договор о создании комиссии Грузия-НАТО. Подписи под ним поставили генеральный секретарь НАТО Яап де Хооп Схеффер и премьер-министр Грузии Владимир Гургенидзе. Как сообщил генсек НАТО, создание комиссии "открывает новые возможности для укрепления отношений между Грузией и альянсом". Он пояснил, что речь идет о "новом формате взаимоотношений". По его словам, процесс реформ в Грузии должен приобрести необратимый характер.

В свою очередь премьер Грузии сообщил, что создание комиссии - это "важный исторический момент для Грузии, в первую очередь с точки зрения ее интеграции в Североатлантический альянс".

Сегодня в Тбилиси проходит заседание совета НАТО, напоминает РосБизнесКонсалтинг. На заседание прибыли 26 послов стран НАТО в Грузии. В этой связи премьер Грузии расценивает такое представительство как "серьезный знак солидарности".