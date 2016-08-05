Организаторы терактов в Париже и Брюсселе получали социальную помощь - The Wall Street Journal

Бельгийская финансовая разведка сообщила о соцпомощь, которую получали участники терактов, со ссылкой на The Wall Street Journal пишет "Европейская правда".

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В общем пятеро подозреваемых получили около 56 тысяч долларов соцвыплат.

В свою очередь главный подозреваемый в организации теракта в Париже Салах Абдесалам получил пособие по безработице за три недели до нападения. Общая сумма его выплат составила 19 тысяч евро.

По словам директора ведомства по финансовой разведки Бельгии Филиппа де Костера, нет прямых свидетельств того, что террористы использовали средства для подготовки нападений.

"Однако социальные выплаты дали им средства для существования и стали косвенной поддержкой в террористической деятельности", - сказал он.

По оценке властей, на организацию терактов в Париже преступники потратили около 30 тысяч евро, а в Брюсселе - 3 тысяч евро.

Отмечается также, что террорист, убивший 85 человек в Ницце, заплатил 1600 евро за аренду грузовика, который использовалась для нападения.

Напомним, в Париже 13 ноября 2015 года произошла серия терактов, в результате которых погибли 130 человек.

Как сообщалось, утром 22 марта два взрыва прогремели в аэропорту Брюсселя и еще один - на станции метро "Мальбек" в столице Бельгии. По последним официальным данным, погибли 32 человека, еще около 340 человек получили ранения.