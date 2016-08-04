Турецкий президент анонсировал "чистки" среди предпринимателей

"Несомненно, эта организация имеет отростки в сфере бизнеса, - заявил Эрдоган во время выступления в торговой палате в Анкаре. - Мы нацелены полностью отрезать все бизнесовые связи этой организации", - сказал турецкий президент, передает украинская редакция "Немецкой волны".

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Эрдоган подчеркнул, что каждый цент, который зарабатывает движение Гюлена, "является пулей, заряженной в ствол, чтобы быть выстреленной по этой нации. Как мы не терпим тех, кто стреляет этими пулями, так же мы не простим тем, кто эти пули финансировал", - сказал президент.

Сторонники Гюлена, проживающего в США, действительно владеют школами, благотворительными организациями и компаниями по всему миру, однако сам Гюлен отрицает любую причастность к перевороту.

Бизнес Турции не первая сфера, которая подвергается "чисткам". Как сообщалось, в Турции продолжаются массовые увольнения из-за подозрения в связях с движением Гюлена: уже уволены около 70 тыс. лиц, которые работали в медиа, образовании, сфере здравоохранения и служили в армии. Более 18 тыс. человек задержаны или арестованы за подозрение в поддержке путча.

В то же время премьер-министр страны Бинали Йылдырым заявил, что Турция представит пакет реформ, направленных на поощрение инвестиций. В частности речь идет об отмене налогов на инвестиции. Таким образом, правительство пытается усилить уверенность международных инвесторов в устойчивости экономики своей страны.