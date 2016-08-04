Стамбульский суд выдал разрешение на задержание "вдохновителя" путча Фетхуллаха Гюлена
16:57, 04 августа 2016Мир
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Суд Стамбула заочно арестовал проживающего в США оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена.
REUTERS
Об этом сообщает "Анадолу".
В сообщении говорится, что основанием для данного решения стала попытка переворота в Турции.
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Накануне в Турции задержали ключевого соратника Гюлена.
В ночь на 16 июля в Турции произошла попытка военного переворота. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приказал закрыть более тысячи частных школ, которые могут быть связаны с исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого обвиняют в организации попытки переворота.
Власти Турции уже подавали запрос США о выдаче Гюлена, который проживает в Штатах.
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