Стамбульский суд выдал разрешение на задержание "вдохновителя" путча Фетхуллаха Гюлена

Об этом сообщает "Анадолу".

В сообщении говорится, что основанием для данного решения стала попытка переворота в Турции.

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Накануне в Турции задержали ключевого соратника Гюлена.

В ночь на 16 июля в Турции произошла попытка военного переворота. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приказал закрыть более тысячи частных школ, которые могут быть связаны с исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого обвиняют в организации попытки переворота.

Власти Турции уже подавали запрос США о выдаче Гюлена, который проживает в Штатах.