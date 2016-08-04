В Японии новым министром обороны стала Томоми Инада, связанная с неонацистской группировкой - AP

Об сообщает Associated Press.

На посту министра оборонного ведомства она сменила Гэна Накатани.

Инада стала второй женщиной, которая заняла пост министра обороны в Японии за всю историю страны.

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По информации АР, Инада в 2011 году была замечена на фото с лидером неонацистской группировки, которая чтит погибших нацистских военных во время Второй мировой войны, в том числе осужденных военных преступников, сама фотография была опубликована в СМИ в 2014 году.

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Она регулярно посещает храм Ясукуни, который чтит погибших в войне в том числе осужденных военных преступников.

Также Инада ни раз критиковала Дальневосточный процесс на нацистскими преступниками.

Сообщается, что назначение Инады на пост главы министерства обороны Японии может серьезно испортить отношения страны с азиатскими соседями.