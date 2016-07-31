Впервые губернатором Токио избрана женщина

Об этом свидетельствуют данные избиркома японской столицы, передает ТАСС.

"Я осознаю весь груз ответственности за результаты сегодняшних выборов и серьезно подойду к должности главы столичного правительства", - отметила Коикэ, поблагодарив всех, кто поддержал ее.

Пользуясь большой популярностью среди местного населения, в особенности среди женщин, она сумела одержать убедительную победу. Впервые с 1999 года в столичных выборах принимали участие сразу несколько кандидатов от правящей Либерально-демократической партии, которую сейчас возглавляет премьер-министр Синдзо Абэ.

Популярность Коикэ обусловлена тем, что одним из главных пунктов ее программы стала нацеленность на развитие образования, в частности системы детских дошкольных учреждений, а также готовностью распустить законодательное собрание Токио и провести новые выборы. Такой шаг станет еще одним выпадом Коикэ против собственной партии: в настоящее время большинство в столичном законодательном собрании принадлежит именно членам ЛДП.

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В июне губернатор Токио Еити Масудзоэ был вынужден подать в отставку, так как был уличен в финансовом скандале. Его обвинили в нецелевом использовании средств из политических фондов, созданных на основе пожертвований сторонников. Средства фондов, как выяснилось, Масудзоэ тратил на личные цели, в том числе на оплату счетов в ресторанах, где он обедал с семьей, номеров гостиниц во время личных поездок и покупку различных товаров.