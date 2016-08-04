Журналист о выборах в США: американцы готовы поддержать "карнавального зазывалу с половиной мозга"

Об этом в своем мнении журналу "Новое время" пишет Томас Фридман, американский журналист, трехкратный лауреат Пулитцеровской премии.

Он считает, что Клинтон придется одолеть Трампа по главному вопросу экономики: росту.

По его словам, Трамп так и пробудет абсолютным невеждой, поскольку гневные выступления отвлекают его от последних экономических новостей, которые стали бы просто подарком для него — во втором квартале экономика выросла лишь на 1,2%, а рост в первом квартале был пересмотрен в сторону снижения.

Читайте такжеТрамп заявил об угрозе Третьей мировой войны из-за Крыма

"Эти экономические новости идеальны для Трампа, но он не обратил на них внимания. Трамп пробился удивительно далеко, совершенно не готовясь к президентству и опираясь на гневные твиты или перепуганных республиканских избирателей", - рассказал Фридман.

"Людям так надоели элиты, что они так ненавидят Клинтон и не доверяют ей; что они так обеспокоены своим будущим — рабочими местами, глобализацией и терроризмом, что большинство готово поддержать карнавального зазывалу с половиной мозга", - продолжил он.

По словам журналиста, Клинтон следовало бы делать ставку на настоящую стратегию развития бизнеса. Политически это логично: победить Трампа в сфере, которую он считает своей сильной стороной. К тому же, если Хиллари станет президентом, ей нужно будет развивать экономику, а не только заниматься социальными выплатами. Да и многие проблемы решит лишь экономический рост: с его помощью можно остановить увеличивающуюся неприязнь к мигрантам, а также успокоить общую тревогу, подкармливающую трампизм.

"Если Трамп продолжит таять, превращаясь понемногу в лужу желчи, все больше и больше республиканцев будут откалываться от партии. С правильной экономической платформой Клинтон могла бы не только убедить их проголосовать за нее, но и впоследствии привлечь в коалицию", - подытожил Фридман.

Полный текст мнения читайте в свежем выпуске журнала "Новое время".