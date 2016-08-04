Резня в Лондоне: мэр города призвал жителей быть бдительными после нападения на Рассел-сквер

Об этом сообщает Reuters.

«Я призываю всех жителей Лондона сохранять спокойствие и бдительность. Пожалуйста, обо всем подозрительном сообщайте в полицию», - заявил Хан.

Хан добавил, что безопасность граждан является для него главным приоритетом.

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Как сообщал УНИАН, одна женщина погибла, и еще как минимум пять человек были ранены в результате нападения, совершенного неизвестным с ножом на площади Рассел-сквер в центре Лондона. Нападавший арестован спустя шесть минут после поступления первых сообщений о нападении. Чтобы его задержать, полицейским пришлось применить электрошокеры.