Международная коалиция нанесла авиаудары по захваченному ИГ дворцу Саддама Хусейна
17:01, 03 августа 2016Мир
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Британские ВВС нанесли удары по позициям боевиков террористической группировки "Исламское государство", разместившимся в одном из зданий дворцового комплекса свергнутого иракского диктатора Саддама Хусейна.
REUTERS
Об этом говорится в сообщении Минобороны Великобритании, передает Lb.ua.
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По данным ведомства, боевики превратили расположенный на берегу Тигра дворец в тренировочный лагерь для иностранных экстремистов.
Бомбардировка была осуществлена в понедельник, 1 августа. Сообщается, что авиаудар был нанесен совместно с силами международной коалиции. Точной информации о потерях боевиков нет.
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