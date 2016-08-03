Международная коалиция нанесла авиаудары по захваченному ИГ дворцу Саддама Хусейна

Об этом говорится в сообщении Минобороны Великобритании, передает Lb.ua.

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По данным ведомства, боевики превратили расположенный на берегу Тигра дворец в тренировочный лагерь для иностранных экстремистов.

Бомбардировка была осуществлена в понедельник, 1 августа. Сообщается, что авиаудар был нанесен совместно с силами международной коалиции. Точной информации о потерях боевиков нет.