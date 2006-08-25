Бывшему премьер-министру Украины Павлу ЛАЗАРЕНКО сегодня должен быть объявлен приговор в американском суде в Сан-Франциско.

Как сообщает украинская служба Би-Би-Си, суд присяжных признал его виновным в незаконном обогащении еще два года назад, но процесс растянулся, потому что бывший премьер доказывал свою невиновность.

Американская прокуратура требует заключить в тюрьму П.ЛАЗАРЕНКО на 18 лет и заставить его выплатить 66 млн. долл.

Вместе с тем П.ЛАЗАРЕНКО и его адвокаты всегда утверждали, что он действовал в рамках законов, действующих на то время в Украине.

Однако прокурор Питер АКСЕЛЬРОД заявил, что П.ЛАЗАРЕНКО злоупотреблял своей должностью, чтобы присвоить десятки миллионов долларов за счет украинского народа, а затем пытался воспользоваться американской банковской системой, чтобы сберечь свое состояние.

Как сообщалось, после ареста в 1999-м году П.ЛАЗАРЕНКО провел около 4 лет в тюрьме в ожидании суда. В 2003 году его освободили под залог в 65 миллионов долларов. Вынесение приговора по делу бывшего украинского премьера несколько раз откладывали, последний раз это произошло неделю назад.