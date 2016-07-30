В Мюнхене из-за угрозы теракта полиция эвакуировала вокзал и торговый центр

Полиция ФРГ эвакуировала железнодорожную станцию "Мюнхен-Пазинг" и местный торговый центр "Аркады" в связи с поступившей угрозой совершения теракта, сообщает ТАСС.

Отмечается, что в настоящее время операция завершена, движение поездов восстановлено.

Как отметили в полиции, позвонил неизвестный, который сообщил, что в торговом центре будет приведено в действие взрывное устройство. После этого он положил трубку.

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"Речь шла о мере предосторожности", - указал представитель полиции.

В Баварии на минувшей неделе произошло сразу несколько инцидентов.

18 июля вооруженный топором и ножом 17-летний беженец из Афганистана напал на пассажиров пригородного поезда, который направлялся в Вюрцбург, в результате пострадали 15 человек. После нападения преступник сорвал стоп-кран и попытался скрыться, однако был настигнут бойцами спецназа и ликвидирован.

В минувшее воскресенье 27-летний выходец из Сирии устроил взрыв в центре Ансбаха. Около 22:00 он привел в действие взрывное устройство рядом со входом на территорию музыкального фестиваля. Экстремист погиб, еще 15 человек получили ранения.

Кроме того, на прошлой неделе немец иранского происхождения расстрелял людей в Мюнхене. Он имел проблемы в школе и нестабильную психику, с религиозным экстремизмом его действия не связывают.