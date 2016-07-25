Взрыв в Ансбахе: в МВД Германии рассказали новые подробности об устроившем теракт мужчине

Об этом заявил представитель МВД Германии, передает Reuters.

"Сирийцы не могут на данный момент быть депортированы в Сирию, но это не значит, что сирийцы в целом не могут быть депортированы", - отметил представитель МВД Германии на брифинге.

Его должны были депортировать в Болгарию, добавил он.

Читайте такжеВзрыв в Ансбахе: в ресторане сработало взрывное устройство, количество пострадавших увеличилось (фото)Как сообщал УНИАН, в баварском городе Ансбах неподалеку от территории фестиваля Ansbach Open произошел взрыв, в результате которого погиб минимум один человек.

По данным полиции, еще 12 человек получили ранения.

В настоящее время известно, что нападение совершил 27-летний сириец, приехавший в Германию два года назад. Он подал прошение о предоставлении убежища, однако год назад ему было отказано в этом, после чего он остался жить в Ансбахе.

Следствие уже установило, что нападавший ранее уже попадал в поле зрения полиции.