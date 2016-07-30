В Техасе упал воздушный шар: погибли 16 пассажиров (видео)

В американском штате Техас упал воздушный шар с 16 пассажирами на борту. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на местные СМИ.

Устройство загорелось перед тем, как упасть. Инцидент произошел около города Локхарт, к югу от столицы штата, Остина, в 07:40 утра (12:40 по Гринвичу, 15:40 по киевскому времени).

На какой высоте летел шар, не сообщается.

В полиции округа Калдуэлл, где произошел инцидент, завили, что при падении загоревшегося воздушного шара в Техасе, скорее всего, никто не выжил.

Как следует из выпущенного полицией заявления, сейчас проводится идентификация пассажиров шара.

На место выехала следственная группа Федерального агентства гражданской авиации. Позже расследование передадут ведомству, регулирующему транспортную безопасность США.