ФСБ России нашла шпионский вирус в сетях госорганов и оборонных предприятий

Российская Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила о заражении вирусом, предназначенным для кибершпионажа, компьютерных сетей порядка 20 организаций, расположенных на территории РФ.

Читайте такжеШтаб Клинтон атаковали предположительно российские хакеры - The New York Times

Об этом сообщили в центре общественных связей ФСБ.

«Заражению подверглись информационные ресурсы органов государственной власти и управления, научных и военных учреждений, предприятий оборонно-промышленного комплекса и иные объекты критически важной инфраструктуры страны», — сообщили в службе.

В ФСБ заявили о "целевом характере распространения вируса, профессионально спланированной и осуществленной операции".

Вирус распространяется с помощью отправки электронных сообщений, которые содержат вредоносное вложение, рассказали в ФСБ.