Клинтон предупредила о "часе расплаты" для США при избрании Трампа
Хиллари Клинтон официально согласилась баллотироваться на пост президента США. Она призвала граждан США не делать ошибку, выбирая ее соперника миллиардера Дональда Трампа.
Об этом заявила в своем выступлении кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон, передает Би-би-си. Граждане США должны объединиться, поскольку близится "час расплаты", - сказала она. "На протяжении последнего года многие люди сделали ошибку - они не приняли во внимание заявления Дональда Трампа, извиняли его как шоумена, устраивающего шоу", - сказала кандидат, добавив, что "они думали, что он же не мог иметь в виду все те ужасные вещи, которые он говорил".
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Клинтон также призвала объединиться против "воинственной политики" своего соперника Дональда Трампа - кандидата в президенты от Республиканской партии.
По ее мнению, Трамп хочет разделить американцев и изолировать страну от всего мира. "Он хочет, чтобы мы боялись будущего и друг друга", - сказала кандидат. "Мы не станем строить стен, и мы не будем запрещать религию", - пообещала Клинтон.
Она заявила, что жители США не должны выбрать президента, который находится "в кармане у оружейного лобби". Человек, которого можно "зацепить" твитом, не должен получить доступ к ядерному оружию, добавила она.
Кроме того, кандидат в президенты США заявила о приверженности совместным действиям с союзниками НАТО. "Я поддерживаю наших союзников по НАТО в борьбе с любыми угрозами, с которыми они сталкиваются, в том числе угрозу со стороны России",- сказала она.
Во время выступления Клинтон официально согласилась баллотироваться на пост президента США. "Я принимаю выдвижение своей кандидатуры на пост президента с покорностью, преданностью и уверенностью в своей стране",- сказала она на съезде партии в Филадельфии.
Клинтон стала первой в истории США женщиной, которую выдвинули на президентские выборы от ведущей политической партии.