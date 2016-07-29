Клинтон предупредила о "часе расплаты" для США при избрании Трампа

Об этом заявила в своем выступлении кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон, передает Би-би-си. Граждане США должны объединиться, поскольку близится "час расплаты", - сказала она. "На протяжении последнего года многие люди сделали ошибку - они не приняли во внимание заявления Дональда Трампа, извиняли его как шоумена, устраивающего шоу", - сказала кандидат, добавив, что "они думали, что он же не мог иметь в виду все те ужасные вещи, которые он говорил".

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Клинтон также призвала объединиться против "воинственной политики" своего соперника Дональда Трампа - кандидата в президенты от Республиканской партии.

По ее мнению, Трамп хочет разделить американцев и изолировать страну от всего мира. "Он хочет, чтобы мы боялись будущего и друг друга", - сказала кандидат. "Мы не станем строить стен, и мы не будем запрещать религию", - пообещала Клинтон.

Она заявила, что жители США не должны выбрать президента, который находится "в кармане у оружейного лобби". Человек, которого можно "зацепить" твитом, не должен получить доступ к ядерному оружию, добавила она.

Кроме того, кандидат в президенты США заявила о приверженности совместным действиям с союзниками НАТО. "Я поддерживаю наших союзников по НАТО в борьбе с любыми угрозами, с которыми они сталкиваются, в том числе угрозу со стороны России",- сказала она.

Во время выступления Клинтон официально согласилась баллотироваться на пост президента США. "Я принимаю выдвижение своей кандидатуры на пост президента с покорностью, преданностью и уверенностью в своей стране",- сказала она на съезде партии в Филадельфии.

Клинтон стала первой в истории США женщиной, которую выдвинули на президентские выборы от ведущей политической партии.