Клинтон назвала кандидата на пост вице-президента США

06:41, 23 июля 2016
Мир
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Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон определилась с кандидатурой на пост вице-президента.

REUTERS

Напарником Клинтон станет сенатор от штата Вирджиния и председатель Национального комитета Демократической партии Тим Кейн, сообщается на ее странице в Twitter.

Кейн посвятил свою жизнь борьбе за чужие права.

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"Тим Кейн - неисправимый оптимист, который верит, что нет нерешаемых проблем, если начать их решать", - отметила Клинтон.

Сенатор Кейн согласился пойти с Клинтон на выборы.

На прошлой неделе кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп также раскрыл личность своего напарника на выборах:кандидатом в вице-президенты стал губернатор Индианы Майк Пенс.
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