Клинтон назвала кандидата на пост вице-президента США

Напарником Клинтон станет сенатор от штата Вирджиния и председатель Национального комитета Демократической партии Тим Кейн, сообщается на ее странице в Twitter.

Кейн посвятил свою жизнь борьбе за чужие права.

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"Тим Кейн - неисправимый оптимист, который верит, что нет нерешаемых проблем, если начать их решать", - отметила Клинтон.

Сенатор Кейн согласился пойти с Клинтон на выборы.