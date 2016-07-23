Клинтон назвала кандидата на пост вице-президента США
06:41, 23 июля 2016Мир
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Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон определилась с кандидатурой на пост вице-президента.
REUTERS
Напарником Клинтон станет сенатор от штата Вирджиния и председатель Национального комитета Демократической партии Тим Кейн, сообщается на ее странице в Twitter.
Кейн посвятил свою жизнь борьбе за чужие права.
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"Тим Кейн - неисправимый оптимист, который верит, что нет нерешаемых проблем, если начать их решать", - отметила Клинтон.
Сенатор Кейн согласился пойти с Клинтон на выборы.
На прошлой неделе кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп также раскрыл личность своего напарника на выборах:кандидатом в вице-президенты стал губернатор Индианы Майк Пенс.
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