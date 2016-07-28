Выборы в США: Демократическая партия утвердила напарника Клинтон

Об этом сообщает Washington Times.

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Тим Кейн стал единственным претендентом на эту должность. Председатель съезда Маршия Фудж отметила, что партия готова признать решение об утверждении кандидатуры Кейна единогласным.

Ранее Берни Сандерс, вышедший из президентской гонки, подверг критике кандидата в президенты США Хилари Клинтон за выбор Тима Кейна в качестве предполагаемого вице-президента.