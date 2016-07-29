Глава разведки США заявил о попытках Путина сделать видимость сильной России

Об этом заявил руководитель Национальной разведки США Джеймс Клэппер, выступая на форуме по безопасности в Аспене, передает РБК со ссылкой на Bloomberg.

По словам Клэппера, Россия старается сохранить видимость того, что она является супердержавой, равной США. «Россия использовала, использует и будет использовать методы, подходы и приемы в обход военной конфронтации, чтобы создавать видимость того, что она является великой державой наравне с США», - сказал Клэппер. По его словам, видеть Москву равной Вашингтону хочет президент России Владимир Путин, указывает Politico. Главу государства Клэппер назвал «пережитком царской эпохи».

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На вопрос о том, причастна ли Москва ко взлому почты Национального комитета Демократической партии, Клэппер ответил, что делать подобные выводы пока рано. При этом он не исключил, что российские власти будут пытаться влиять на процессы в США так же, как в других государствах. «Мне не сложно представить, что у них есть мотивация сделать тоже самое и в США», - сказал он.

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Главе Нацразведки также задали вопрос, считает ли он, что находится на войне с Россией. «Это природа разведывательной деятельности. Если вы хотите поместить ее в такой контекст, то мы, цитирую, на войне», - сказал Клэппер. Он добавил, что США круглосуточно осуществляют разведывательные операции, которые направлены как на Россию, так и на других противников, передает ABC News.