The New York Times: Трамп призывает Россию найти пропавшие электронные письма Клинтон

Об этом пишут Эшли Паркер и Дэвид Сейнджер в статье "Дональд Трамп призывает Россию найти пропавшие электронные письма Хиллари Клинтон", опубликованной на сайте газеты The New York Times.

"Россия, если вы слушаете, я надеюсь, вы сможете найти 30 000 пропавших сообщений электронной почты", - сказал Трамп во время пресс-конференции, явно подразумевая удаленные письма Клинтон. "Я думаю, что наша пресса вас щедро отблагодарит".

Даже после странного призыва Трампа не удается выяснить, пытается ли правительство Владимира Путина повлиять на президентскую гонку в Соединенных Штатах.

Его комментарии прозвучали на фоне вопросов о взломе компьютерных серверов Национального комитета Демократической партии. Американские спецслужбы с "высокой вероятностью" могут утверждать, что за этим стоит российское правительство.

На той же пресс-конференции, Трамп сообщил, что может признать аннексию Крыма Россией два года назад, которую Соединенные Штаты и их европейские союзники считают незаконным захватом территории. Причиной того, что Соединенные Штаты и их союзники по-прежнему не отменили экономические санкции в отношении Москвы, является захват территории и тот факт, что поддерживаемые Россией сепаратисты пытаются дестабилизировать правительство в Украине.

Когда его спросили, признает ли он Крым "российской территорией" и отменит ли санкции, Трамп сказал: "Мы посмотрим. Да, мы посмотрим".

Совершенно очевидно, что Трамп не хочет осуждать правительство Путина, и это примечательное отступление от политики Соединенных Штатов и принципов Республиканской партии уже вызвало вопросы о российском вмешательстве в кампанию. Трамп отрицал это, заявив на пресс-конференции, что он никогда не встречался с Путиным, и у него нет никаких инвестиций в России.

"Я занял бы твердую позицию в отношении Владимира Путина. Но вряд ли что-то может быть лучше дружеских отношений с Россией, совершенно противоположных тем, какие они сейчас", - сказал он, - "тогда мы могли бы вместе победить ИГ".

Позже Трамп попытался изменить свои высказывания о взломе электронной почты Хиллари Клинтон, утверждая, что это была попытка заставить русских поделиться своей находкой с ФБР.

В четверг завершились съезды политических партий, и Трамп, как ожидается, получит свои первые брифинги по национальной безопасности от американских спецслужб. Неясно, изменит ли он свои взгляды после получения этих брифингов. Они описывают глобальные проблемы, с которыми столкнутся Соединенные Штаты, но не содержат информации о тайных операциях или конфиденциальных данных разведки.

Его комментарии о российском взломе появились в тот день, когда чиновники из администрации Обамы уже начали разрабатывать варианты возможных ответных мер против России за нападение на Национальный комитет Демократической партии. Как часто бывает после киберинцидентов, варианты реакции ограничены и могут показаться слишком мягкими или слишком рискованными.

Администрация публично не обвиняла правительство России во взломе серверов Национального комитета Демократической партии, и не предоставляла доказательств такого инцидента. Украденные документы были впервые опубликованы хакером, который назвал себя "Гуцифер 2.0", в настоящее время считается, что это персонаж, созданный российской разведкой. Эти документы показывают, что некоторые должностные лица Комитета отдавали предпочтение кандидатуре Клинтон, унижая ее противника, сенатора Берни Сандерса. Утечка внутренних электронных писем и документов партии привела к отставке Дебби Вассерман-Шульц, председателя партии.

В среду Трамп утверждал, что политический скандал из-за возможного вмешательства России в выборы, был "попыткой отвлечь внимание" от постыдного содержания писем. С этим согласились и многие республиканцы, даже те, которые говорят, что не поддерживают Трампа.

Если Трамп серьезен в своих высказываниях о российском хакерстве или публикации писем Хиллари Клинтон, то, в таком случае, он призывает враждебно настроенную к США власть нарушить американский закон, взломав частную компьютерную сеть. Это также противоречит политике республиканцев, одобренной на прошлой неделе в Кливленде, согласно которой "никто не потерпит кибер-шпионажа" и которая обещает "реагировать таким же образом и в больших масштабах" на все китайские и российские кибератаки.

В прошлом, администрация Обамы изменила решение и – по крайней мере, публично – не стала прибегать к ответным мерам в отношении России за ее нападения на несекретные системы электронной почты Государственного департамента и Белого дома, или сети Объединенного комитета начальников штабов. Администрация даже никогда публично не называла российскую разведку источником этих вторжений, хотя эта тема широко обсуждалась старшими должностными лицами Соединенных Штатов, когда они не говорили публично.

Но Соединенные Штаты вынесли обвинения против китайских и иранских хакеров за кражу интеллектуальной собственности и нападения на американские банки, и ввели экономические санкции против Северной Кореи в начале 2015 года, за взлом компьютеров Sony Pictures Entertainment.

Не успел Трамп закончить свою речь, как вмешались другие республиканцы, которые попытались перефразировать его слова и заявить, что Россия должна быть наказана. Пресс-секретарь спикера Пола Райана назвал Россию "глобальной угрозой во главе с изворотливым головорезом". "Путин должен держаться подальше от этих выборов", - добавил спикер Брэндан Бак.

Даже губернатор штата Индиана Майк Пенс, напарник мистера Трампа, выступил с заявлением, в котором сказал: "если это Россия, и она вмешивается в наши выборы, я могу заверить вас, обе партии и правительство Соединенных Штатов позаботятся о том, чтобы у этого [вмешательства] были серьезные последствия". Пенс не присутствовал на пресс-конференции в среду, потому что он давал интервью местному телевидению, и помощник Пенса сказал, что его команда написала свое заявление о России до выступления Трампа.

Вскоре после этого Трамп написал в Twitter: "Если Россия, любая другая страна или лицо имеют в своем распоряжении 33,000 незаконно удаленных писем Хиллари Клинтон, возможно, они должны поделиться ими с ФБР!".

Тот факт, что атаке подверглись серверы демократов, а не республиканцев, вызвал неизбежные сравнения с Уотергейтским скандалом, когда накануне выборов 1972 года грабителям, ворвавшимся в офисы демократического комитета, ничего не удалось найти. Спустя 40 лет хакеры оказались более удачливыми: реконструкция событий позволяет предположить, что первое успешное проникновение в сети демократов произошло в июне 2015 года, задолго до того, как русские, или кто-либо другой, могли знать о том, что Трамп станет кандидатом.

Пытаясь переключить внимание с хаоса, вызванного публикацией электронных писем, на проблему вмешательства России, кампания Клинтон обвинила Трампа в поощрении российского шпионажа.

"Должно быть, впервые, один из основных кандидатов в президенты активно призывает иностранное государство вести шпионаж против своего политического противника", - сказал Джейк Салливан, главный советник Клинтон по внешней политике, его электронные письма с того времени, когда он был сотрудником Государственного департамента, также были взломаны.

"Из предмета любопытства и политики это переросло в вопрос национальной безопасности", - добавил он.

Со своей стороны, Трамп поставил под сомнение вывод о том, что за взломом стоит Россия. "Я понятия не имею", - сказал он. По его словам, "печально то", что "с такими гениями в нашем правительстве, мы даже не можем узнать, кто украл сообщения электронной почты Национального комитета Демократической партии".

Затем Трамп утверждал, что, если за взломом стоит Россия, или любое другое иностранное правительство, то это лишь показывает низкую степень уважения других стран к нынешней администрации.

"Президент Трамп – гораздо лучший выбор для отношений США и России", чем президент Клинтон, - сказал Трамп. "Я не думаю, что Путин вообще уважает Клинтон".

Бывший член Палаты представителей Пит Хоекстра из Мичигана, республиканец, который был председателем комитета по разведке при Палате представителей, сказал, что Трамп имеет право продолжать нападать на Клинтон по вопросу ее личных писем.

Хоекстра сказал, что его не беспокоит поощрение Трампом иностранной державы, особенно, если учесть то, что Хиллари Клинтон использовала частный сервер, когда была государственным секретарем.

"Трамп поднимает довольно корректный вопрос: личная электронная почта Хиллари Клинтон в Государственном департаменте создала русским завидные условия", - сказал Хоекстра. "Скорее всего, у русских уже есть вся эта информация о Хиллари".

Но больше критики выразил член Палаты представителей Джейсон Чафетц, республиканец из Юты, возглавлявший Комитет по надзору, который заглядывал в электронные письма миссис Клинтон. Если комментарии Трампа имели буквальное значение, сказал он в интервью, то "я думаю, он был абсолютно неправ и сбился с курса. Я бы никогда не стал высказываться подобным образом, и я думаю, это было опрометчиво".

Но если замечание было ироническим, добавил он, то оно провалилось по части политического юмора.