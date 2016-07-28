Провал путча в Турции: Госдеп ожидает от Анкары разъяснений относительно закрытия ряда СМИ

США серьезно обеспокоены закрытиями ряда СМИ в Турции после попытки путча.

Об этом сообщает Reuters. Читайте такжеDer Spiegel: Смерть демократии По словам представителя Госдепа Джона Кирби, США ожидают разъяснений относительно действия турецких властей. Евросоюз также раскритиковал Турцию за преследование СМИ после попытки переворота. Ранее власти Турции заявили о закрытии более 130 СМИ.

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