Провал путча в Турции: Госдеп ожидает от Анкары разъяснений относительно закрытия ряда СМИ

23:25, 28 июля 2016
Мир
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США серьезно обеспокоены закрытиями ряда СМИ в Турции после попытки путча.

REUTERS

Об этом сообщает Reuters.

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По словам представителя Госдепа Джона Кирби, США ожидают разъяснений относительно действия турецких властей.

Евросоюз также раскритиковал Турцию за преследование СМИ после попытки переворота.

Ранее власти Турции заявили о закрытии более 130 СМИ.

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