Провал путча в Турции: власти заявили о закрытии более 130 СМИ

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на CNN Turk.

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После попытки госпереворота были уволены со службы 726 офицеров и 1684 солдата. Среди СМИ были закрыты три новостных агентства, 16 телеканалов, 45 ежедневных изданий. Кроме того, были закрыты другие медиаресуры.

Напомним, в ночь на 16 июля группа военных объявила, что берет управление страной в свои руки, чтобы обеспечить соблюдение конституционных прав граждан. К утру турецкому правительству удалось полностью восстановить контроль над ситуацией в стране.