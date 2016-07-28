Провал путча в Турции: власти заявили о закрытии более 130 СМИ
00:19, 28 июля 2016Мир
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Власти Турции объявили, что после провала путча из вооруженных сил страны уволены более 2400 военных, также закрыты более 130 СМИ.
REUTERS
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на CNN Turk.
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После попытки госпереворота были уволены со службы 726 офицеров и 1684 солдата. Среди СМИ были закрыты три новостных агентства, 16 телеканалов, 45 ежедневных изданий. Кроме того, были закрыты другие медиаресуры.
Напомним, в ночь на 16 июля группа военных объявила, что берет управление страной в свои руки, чтобы обеспечить соблюдение конституционных прав граждан. К утру турецкому правительству удалось полностью восстановить контроль над ситуацией в стране.
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