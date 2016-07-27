Турция выпустила ордеры на арест журналистов влиятельной газеты

Ордеры выпущены для руководителей и колумнистов издания, передает Би-би-си. Их подозревают в связях с проживающим в США проповедником Фетхуллой Гюленом, которого турецкие власти считают вдохновителем мятежа.

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Сам Гюлен неоднократно заявлял, что не имеет отношения к путчу, и осуждал попытку переворота.

По данным государственного информагентства Анадолу, по меньшей мере один журналист - бывший колумнист Zaman Шахин Алпай - уже был задержан.

Оппозиционную газету заподозрили в связях с Гюленом еще в марте этого года, тогда турецкие власти ввели внешнее управление редакцией, спровоцировав акции протеста. После этой меры газета стала придерживаться строго прогосударственной линии.

В понедельник стало известно о выпуске ордеров на арест 42 журналистов, 16 из них уже были задержаны для допроса.

По подозрению в причастности к попытке госпереворота были задержаны и временно отстранены от должностей более 60 тыс. человек. Среди них более 9 тыс. полицейских, 3 тыс. судей и 6 тыс. военных, а также преподаватели вузов. Были закрыты более двух тысяч организаций.