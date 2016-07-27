Провал путча в Турции: арестованы генералы из миссии НАТО

Об этом информирует "Радио Свобода".

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Командующий турецкого контингента в Афганистане генерал-майор Мехмет Джахи Бакир и начальник кадрового управления Сухопутных войск бригадный генерал Шенер Топуч были задержаны по просьбе Турции в аэропорту Дубая в Объединенных Арабских Эмиратах по подозрению в возможной причастности к попытке переворота.

Их задержание стало результатом сотрудничества правоохранителей Турции и ОАЭ, задержанных доставят в Турцию под стражей.

Ранее сообщалось, что в Турции после попытки военного переворота было задержано более 13 000 человек.

Как известно, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о введении чрезвычайного положения сроком на три месяца.

Напомним, в ночь на 16 июля премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что Турция столкнулась с попыткой восстания армии. Группа военных в Турции заявила, что взяла под контроль страну. За несколько часов стало известно, что правительство Турции контролирует ситуацию в стране.