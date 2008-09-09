Российские миротворцы отпустили журналистов, задержанных 8 августа

Двое польских журналистов с телеканала TVP, задержанные российскими миротворцами 8 августа в зоне грузино-осетинского конфликта, отпущены. Об этом сообщает AFP.

По словам одного из задержанных, Дариуша Бохаткевича, первоначально их и грузинского водителя, который был с ними, приняли за шпионов. Однако он подчеркнул, что с ними обращались хорошо, разрешили позвонить домой и вернули конфискованное оборудование, мобильные телефоны и деньги.

Ранее сообщалось, что журналистов остановили около села Каралети между столицей Южной Осетии Цхинвали и грузинским городом Гори. По информации Reuters, остановившие машину люди представились сотрудниками правоохранительных органов Южной Осетии, затем задержанных передали миротворцам.

Лента.ру