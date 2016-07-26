ФБР расследует причастность Кремля к краже переписки Демократической партии США

Об этом заявил главный представитель демократов в этом комитете Адам Шифф, передает "Радио Свобода".

По его словам, об этом похищении и о возможности причастности к нему России или других стран сообщили и членам комитета по делам разведки Палаты представителей Конгресса США, и там будут искать дополнительную информацию об этом.

В кампании бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон относительно ее выдвижения от Демократов кандидатом на выборы президента США тоже повторили, что придерживаются своей версии: к похищению писем, публикации которых нанесли партии значительный ущерб, причастно российское государство, потому что кандидат от Республиканцев Дональд Трамп обещает в случае избрания улучшить отношения с Кремлем.

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Директор национальной разведки США Джеймс Клаппер заявил, что существуют свидетельства о шпионаже иностранных хакеров за претендентами на пост президента США и возможны и новые такие атаки.

В Кремле не стали комментировать заявления о возможной причастности России к похищению писем Демпартии.

Из-за скандала с публикацией похищенных писем в воскресенье объявила о своей отставке в ближайшее время главный чиновник Демократической партии, председатель Демократического национального комитета Дебби Вассерман-Шульц.

Скандал в Демократической партии вспыхнул после того, как сайт "Викиликс" опубликовал на днях более 19 000 писем из внутренней переписки сотрудников Демократического национального комитета.

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Из этих писем следует, что партийные аппаратчики предпочитали Хиллари Клинтон Берни Сандерсу, который был ее главным соперником в борьбе за выдвижение от партии кандидатом на пост президента, хотя теоретически должны быть беспристрастными в этом. Среди писем были обсуждения того, как можно было лучше раскритиковать кампанию Сандерса - например, выяснить, не атеист ли он, и как бы использовать это против него.