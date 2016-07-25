Немецкая полиция: среди беженцев находятся более 400 потенциальных террористов

Об этом сообщает Neue Osnabrücker Zeitung со ссылкой на заявление Федерального управления уголовной полиции, передает РБК-Украина.

Сообщается, что еще в мае 2016 года были данные о 369 подобных подозрений. Кроме того, в Германии на сегодня проводятся 60 расследований против потенциальных террористов.

Читайте такжеОколо 40% мигрантов не получат убежище в Евросоюзе – СМИ

"На фоне прибытия новых мигрантов в Германию мы должны помнить, что среди беженцев есть активные и бывшие члены, сторонники и симпатики террористических организаций", - говорится в заявлении полиции.

Как сообщал УНИАН, в Германии за последнюю неделю произошли несколько атак.

24 июля проситель убежища из Сирии с помощью мачете убил женщину и ранил двух других людей в юго-западной части города Ройтлинген, прежде чем был задержан полицией.

В тот же день 27-летний проситель убежища из Сирии на музыкальном фестивале в баварском Ансбахе взорвал себя, ранения различной степени тяжести получили 15 человек.

22 июля 18-летний немец иранского происхождения застрелил девять человек в Мюнхене.

18 июля 17-летний искатель убежища из Пакистана ранил в поезде пять человек, используя топор и нож.