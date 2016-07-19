Поножовщина в поезде на юге Германии: у нападавшего афганца нашли дома флаг ИГИЛ

Об этом заявил глава МВД Баварии Йоахим Херманн, сообщает Reuters.

Флаг нашли во время обыска дома злоумышленника. Херманн добавил, что двое пострадавших во время нападения находятся в тяжелом состоянии.

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Как сообщал УНИАН, поздно вечером 18 июля неизвестный мужчина напал с топором и ножом на пассажиров регионального поезда в Баварии.

Как сообщается в соцсетях, нападающий ранил 21 человека. Министр внутренних дел Баварии Йоахим Геррманн в эфире ARD сообщил, что нападающим был 17-летний афганец.