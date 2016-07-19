Поножовщина в поезде на юге Германии: у нападавшего афганца нашли дома флаг ИГИЛ
10:52, 19 июля 2016Мир
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У 17-летнего афганского беженца, который с топором напал на пассажиров поезда в Германии, нашли флаг ИГИЛ.
REUTERS
Об этом заявил глава МВД Баварии Йоахим Херманн, сообщает Reuters.
Флаг нашли во время обыска дома злоумышленника. Херманн добавил, что двое пострадавших во время нападения находятся в тяжелом состоянии.
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Как сообщал УНИАН, поздно вечером 18 июля неизвестный мужчина напал с топором и ножом на пассажиров регионального поезда в Баварии.
Как сообщается в соцсетях, нападающий ранил 21 человека. Министр внутренних дел Баварии Йоахим Геррманн в эфире ARD сообщил, что нападающим был 17-летний афганец.
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