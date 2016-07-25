Резня в Германии: стали известны подробности нападения сирийца с мачете (фото, видео)
В сети опубликовано видео нападения сирийского беженца с мачете на группу людей в немецком городе Ройтлинген.
Убитая 21-летним сирийцем с мачете женщина была беременна, сообщает Daily Mail.
Перед тем, как его сбил BMW, парень успел ранить еще одного мужчину и женщину,
Инцидент произошел в городе Ройтлингене, около заведения изготавливающего шаурму на автобусной остановке. Немецкие СМИ пишут, что мотивы преступления пока не известны, жертва и нападавший работали в одной закусочной.
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Полиция задержала подозреваемого. Известно, что 21-летний мужчина ожидал в Германии статус беженца.
Также опубликовано видео задержания нападавшего.
На видео видно, что мужчина, держа в руках холодное оружие, подбегает к группе людей и начинает нападать на них.