Резня в Германии: стали известны подробности нападения сирийца с мачете (фото, видео)

Убитая 21-летним сирийцем с мачете женщина была беременна, сообщает Daily Mail.

Перед тем, как его сбил BMW, парень успел ранить еще одного мужчину и женщину,

Инцидент произошел в городе Ройтлингене, около заведения изготавливающего шаурму на автобусной остановке. Немецкие СМИ пишут, что мотивы преступления пока не известны, жертва и нападавший работали в одной закусочной.

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Полиция задержала подозреваемого. Известно, что 21-летний мужчина ожидал в Германии статус беженца.

Также опубликовано видео задержания нападавшего.

На видео видно, что мужчина, держа в руках холодное оружие, подбегает к группе людей и начинает нападать на них.