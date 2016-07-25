Власти Китая закрыли "излишне самостоятельные" новостные сайты

Крупным медиапорталам Sina, Sohu, NetEase и iFeng пришлось закрыть сайты, посвященные социальной и политической жизни страны, а также некоторые аккаунты в социальных сетях. Также сайтам грозят различные штрафы, передает Русская служба Би-би-си.

По данным китайских СМИ, власти критиковали эти сайты за излишнюю независимость и "большие объемы активности, которые нарушают закон и регулирование". Претензии касались заметок, которые были сделаны редакцией сайтов самостоятельно.

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Журналисты, работающие в частных китайских СМИ, аккредитованы только для освещения спортивных и развлекательных событий. Также они могут использовать новостные заметки, которые публикует государственное агентство Синьхуа, пишет Франс пресс. Для них это единственный законный способ писать о политике или общественной жизни.

Тем не менее некоторые частные сайты создали свои команды по сбору новостей или даже расследований. Власти Китая борются с подобными информационными ресурсами. Многие западные СМИ в стране также заблокированы. Контроль над СМИ усилился после прихода к власти нынешнего руководителя страны Си Цзиньпина.