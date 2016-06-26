Путин совершил визит в Китай, ища поддержку

Президент России Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин встретились в Пекине. В этом году страны имеют сходные позиции на международной политической арене, а также отмечают 15 годовщину подписания соглашения о дружбе и сотрудничестве, сообщает Euronews.

Это уже четвертый визит Путина в Китай с тех пор, как Си Цзиньпин вступил в должность.

После продления западных санкций против России из-за аннексии Крыма, резкого падения цены на нефть с середины 2014 года, подешевления рубля и инфляции российскому руководству приходится искать поддержки партнеров страны, считают эксперты.

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Одна из стратегических целей этого визита - подписание многомиллиардного займа от китайских банков для построения скоростной железной дороги между Москвой и Казанью. На повестке дня также - десятки других соглашений.

Накануне визита пресс-служба Путина анонсировала проведение двусторонних переговоров по проектам евразийской интеграции и обсуждения с китайскими политиками международным вопросам: ситуации в Сирии, Афганистане и на Корейском полуострове.

Российский вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что в ходе переговоров в Пекине стороны обсудят проекты трансграничной транспортной инфраструктуры, общее развитие Северного морского пути и глобальные спутниковые навигационные системы.