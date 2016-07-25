Полиция задержала 16-летнего друга мюнхенского стрелка

Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Bild.

Отмечается, что он является другом стрелка. По данным издания, спецназ днем 24 июля вошел в квартиру подозреваемого в районе Лайм в Мюнхене.

При этом в настоящее время известно, что и задержанный, и стрелок находились какое-то время в одной психиатрической клинике.

В полиции рассказали, что афганца задержали для проведения допроса, его считают возможным сообщником. Также есть подозрение, что задержанный знал, но умолчал о планах своего друга открыть стрельбу по людям.

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Утверждается, что именно задержанный отправлял приглашения в Facebook на встречу около железнодорожной станции. По людям, которые пришли на место, рядом с этой станцией, стрелок и открыл огонь.

Как сообщает Reuters, стрелок из Мюнхена 18-летний Али Давид Сонболи увлекался компьютерными играми с насилием, в частности играл в Counter Strike. К такому выводу полиция пришла на основании изучения жесткого диска его компьютера.

Также, сообщается, что Сонболи начал планировать преступление после визита в минувшем году в немецкий город Винненден, где другой подросток в 2009 году убил 15 человек. Также, найденные в доме материалы, свидетельствуют о том, что в течении трех месяцев подросток проходил лечение в психиатрической клинике.

Напомним, в результате расстрела людей в мюнхенском торговом центре и около него 22 июля погибли 9 человек.