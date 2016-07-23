Мюнхенский стрелок мог "отмечать" 5-летие деяний Брейвика: все подробности о подозреваемом

Как передает The Telegraph, стрелок был идентифицирован как Али Сонболи - 18-летний студент иранского происхождения, рожденный и выросший в Мюнхене.

По словам начальника полиции Баварии, родители нападавшего были в шоке от произошедшего и не могли предоставить много информации.

Отмечается, что Сонболи, застреливший себя вскоре недалеко о места преступления, не оставил предсмертной записки.

Читайте такжеКосовары, турки и грек: стали известны подробности о жертвах мюнхенского террориста

В спальне парня были найдены книги по стрельбе, также известно, что он страдал от депрессии.

В полиции также заявили, что есть "очевидная связь" между мюнхенским стрелком и норвежским террористом Андерсом Брейвиком, отбывающим наказание в тюрьме за массовый расстрел людей и взрыв в центре Осло 22 июля 2011 года, в ходе которых суммарно погибло 77 и было ранено более 150 человек.

Полиция имеет версию, что таким образом Сонболи "отметил" 5-летие деяния Брейвика.

При этом полиция настаивает, что никакой связи с "темой беженцев" преступление в Мюнхене не имеет, и его мотивы пока не установлены.

Сообщается, что Сонболи намеренно заманил своих жертв в место преступления, действуя с помощью взломанного аккаунта одной из пользовательниц Facebook, представляясь девушкой по имени Селина Аким. Он якобы обещал им бесплатную еду из "МакДональдса".

По характеристикам соседей молодого человека, которые приводит The Telegraph, он был немногословным, тихим, скромным, но дружелюбным. Несмотря на то, что был из мусульманской шиитской семьи, парень был совсем не религиозным.

Читайте такжеСтрельба в Мюнхене: обнаружен автомобиль подозреваемого

Отмечается, что жил он со своими родителями в 5-этажном доме в районе Максфорштад.

Родители студента - водитель такси и работница магазина - приехали из Ирана и получили убежище в конце 1990-х годов.

Сонболи имел как немецкое, так и иранское гражданство.

Напомним, в результате расстреле людей в мюнхенском торговом центре и около него 22 июля погибли 9 человек.