ООН: 300 тысяч жителей Алеппо находятся под угрозой смерти
16:39, 12 июля 2016Мир
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В охваченном боевыми действиями сирийском городе Алеппо сотни тысяч жителей оказались на грани выживания из-за гуманитарной катастрофы.
REUTERS
Об этом заявили в офисе ООН по координации гуманитарных вопросов, передает украинская редакция "Немецкой волны". Пресс-секретарь ООН Алессандра Велуччи заявила, что единственная дорога к восточному Алеппо была заблокирована из-за усиления конфликта между войсками сирийского президента Башара Асада и вооруженных сил оппозиции.
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По оценкам организации, из-за это около 300 тыс.людей не могут получить продукты питания и вещи первой необходимости.
ООН "продолжает получать тревожные отчеты о авиабомбардировках и обстрелах гражданских городов в западной и восточной частях Сирии", добавила она.
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