ООН: 300 тысяч жителей Алеппо находятся под угрозой смерти

Об этом заявили в офисе ООН по координации гуманитарных вопросов, передает украинская редакция "Немецкой волны". Пресс-секретарь ООН Алессандра Велуччи заявила, что единственная дорога к восточному Алеппо была заблокирована из-за усиления конфликта между войсками сирийского президента Башара Асада и вооруженных сил оппозиции.

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По оценкам организации, из-за это около 300 тыс.людей не могут получить продукты питания и вещи первой необходимости.

ООН "продолжает получать тревожные отчеты о авиабомбардировках и обстрелах гражданских городов в западной и восточной частях Сирии", добавила она.