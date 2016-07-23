ООН насчитала более 30 тысяч террористов в мире

Сейчас в мире насчитывается более 30 тысяч боевиков из 100 стран мира, которые так или иначе принадлежат к террористическим организациям.

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В связи с этим терроризм уже является глобальной угрозой, заявил на пресс-конференции в Нью-Йорке руководитель исполнительного директората Антитеррористического комитета ООН Жан-Поль Лаборде.

"Нет сомнений, что угроза терроризма остается постоянной и стойкой, это было продемонстрировано во многих местах", - сказал Лаборде, сообщает Новостной центр ООН.

Он также отметил, что "Исламское государство" стало "реальной террористической организацией", даже несмотря на потери, которые несет.

По его словам, только во время Рамадана ИГ осуществило или содействовало 393 атакам в 16 странах мира, большинство из которых совершено в Сирии и Ираке.