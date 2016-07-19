"Исламское государство" взяло ответственность за нападение на пассажиров поезда в Баварии

Об этом сообщил Reuters со ссылкой на передающее новости от имени боевиков агентство Amaq.

Нападавший на пассажиров якобы был одним из бойцов ИГ и "проводил операцию в ответ на призывы поразить страны коалиции, борющиеся с "Исламским государством".

Читайте такжеНапавший на пассажиров поезда в Германии оказался выходцем из АфганистанаКак сообщал УНИАН, поздно вечером 18 июля неизвестный мужчина напал с топором и ножом на пассажиров регионального поезда в Баварии. Как сообщается в соцсетях, нападающий ранил 21 человека.

Министр внутренних дел Баварии Йоахим Геррманн в эфире ARD сообщил, что нападающим был 17-летний афганец.

Также у нападавшего на пассажиров поезда в Германии нашли флаг ИГИЛ.