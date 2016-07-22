Италия, проблемный ребенок Европы - Die Presse

Об этом пишет Сюзанна Бастароли в статье "Италия, проблемный ребенок Европы", опубликованной на сайте газеты Die Presse.

Старомодный автобус в итальянских национальных цветах, который вот-вот упадет вниз с обрыва – перед ним в пропасть летит британский автомобиль: так на своей обложке влиятельный журнал "The Economist" проиллюстрировал нестабильную ситуацию в Италии. Издание беспокоится, что после голосования по "брекситу", Европе еще только предстоит стресс-тест: и это будет банковский кризис в Италии.

В столицах ЕС также есть опасения, что третья по величине экономика в еврозоне может вернуть финансовый кризис в Европу. Итальянские банки сидят на пороховой бочке безнадежных кредитов – речь идет о 360 млрд евро, которые не могут быть погашены. О проблемах итальянских банков известно давно. Однако, голосование по "брекситу" усугубило кризис, став причиной резкого падения акций итальянских банков.

Берлин явно выступал против исключений в ЕС, которые позволили бы государству профинансировать спасение банков. Но недавно Германия смягчила свою позицию. На компромисс теперь надеются и в Берлине: не только потому, что немецкие банки и страховые компании являются собственниками облигаций итальянских банков. Но и потому, что Берлин учитывает политические последствия.

Нестабильность в правительстве в Риме может столкнуть Италию в пропасть – с последствиями для всей Европы. Крах банков, и, как следствие, обнищание миллионов мелких вкладчиков, станет концом стоящего на дрожащих ногах реформистского правительства Ренци. Потому что крах подтвердит нападки анти-европейской оппозиции – "Движения пяти звезд" во главе с Беппе Грилло. В течение многих лет Грилло обвиняет "касту" в "неясных махинациях", с помощью которых она хочет лишить всего имущества "маленького человека", "чтобы удержаться у власти". "Каста" на языке Грилло – это "левые демократы Ренци", Брюссель, "немцы" и "банки" – которых он упоминает в одном ряду. Слова Грилло находят отклик: фундаментальное оппозиционное движение сейчас является самой мощной силой в Италии – набрав 30,6% в июле они впервые обогнали левых демократов Ренци (29,8%). Ксенофобская "Лига Севера" и партия Сильвио Берлускони набирают голоса с помощью лозунгов против ЕС. Вероятный компромисс для спасения банков поможет Ренци получить несколько процентных пунктов к рейтингу. Но это не сможет гарантировать ему политическое существование. Испытания ожидают Ренци в октябре. Тогда состоится голосование за любимую реформу премьера – отмену сената. Несколько месяцев назад он уверенно обещал уйти, если парламент проголосует против. Тогда он твердо сидел на своем месте.

"Проучить Ренци"

"Движение пяти звезд" умело преобразовало референдум в голосование против Ренци. С помощью отмены двухпалатной системы "новый Муссолини" (так Грилло называет Ренци) хочет укрепить свою власть. Атака сработала. Сейчас 33,5% хотят голосовать против этой реформы (29% - за). Важно отметить мотивацию тех, кто собирается голосовать против: они хотят "проучить Ренци".

"Референдум более опасен для Европы, чем "брексит", - предупреждают аналитики в Citibank. Потому что если дело дойдет до перевыборов, евро-скептические партии вместе получат абсолютное большинство. Открыто за выход из ЕС агитирует только "Лига Севера", но все три партии хотят голосовать по вопросу отмены евро. Их аргумент состоит в том, что слабая лира будет способствовать росту итальянского экспорта. Но это может ввергнуть евро в глубокий кризис.

Прежде всего, смена правительства остановит программу реформ Ренци (либерализацию экономики, сокращение бюрократии и экономию). И это, скорее всего, ввергнет в еще более сложный кризис страну, которая в последнее десятилетие страдает от застоя и спада. Политическая неопределенность и крах столь необходимых структурных реформ негативно отразятся на и без того высоком государственном долге, низком росте и вялом промышленном производстве – с возможными последствиями для всей Европы.

Поэтому банковский кризис в Италии – это лишь симптом многолетнего структурного кризиса. Коррупция, уклонение от уплаты налогов, плохое управление экономикой, раздутая бюрократия и отсутствие реформ превратили когда-то процветающую Италию в "больного человека Европы". Ренци пытается справиться с проблемами, хотя, возможно, некоторые наблюдатели скажут, что слишком медленно. Его противники предпочитают делать ставку на индивидуальный путь Италии, который больше по душе избирателям.