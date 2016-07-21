Митингующие в Ереване покинули свои позиции, ушли от линии соприкосновения с полицией

Ближе к утру митингующие стали покидать перекрытую ими улицу, а полицейские начали задерживать оставшихся, передает РБК.

В результате стражи порядка взяли под контроль позиции, которые удерживали активисты, в том числе и созданную из мусорных контейнеров баррикаду.

По состоянию на 5:00 по киевскому времени улицу покинули и специальные части полиции с щитами и дубинками. В оцеплении осталась лишь небольшая часть полицейских, следует из прямой трансляции, которую осуществляет радиостанция "Свобода".

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Обстановка в столице Армении накалилась вечером 20 июля, когда десятки человек вышли на улицу Хоренаци, где группа вооруженных сторонников оппозиционного политика Жирайра Сефиляна несколько дней назад захватили здание ППС и удерживают там заложников. Поводом стало требование переправить захватчикам еду.

В ходе противостояния активисты забрасывали полицейских камнями и пытались прорвать оцепление. В ответ сотрудники МВД применили слезоточивый газ.

Как сообщал УНИАН, лидер движения "Новая Армения" Жирайр Сефилян находится под арестом по обвинению в незаконном приобретении и хранении оружия. Оппозиция считает, что обвинения в его адрес несправедливы.