Полиция Армении отбила у радикалов двоих заложников

15:11, 17 июля 2016
Мир
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Еще одного полицейского радикалы отпустили в связи со скачком артериального давления.

police.am

Армянский спецназ штурмовал здание захваченного в Ереване полка патрульно-постовой службы. В результате были освобождены два из восьми заложников, сообщает Росбалт.

"Еще одного полицейского захватчики отпустили в связи со скачком артериального давления",- говорится в сообщении.

Ранее Служба национальной безопасности (СНБ) страны сообщила, что один из полицейских после нападения погиб и двое ранены.

Депутат парламента Армении Никол Пашинян, который участвовал в переговорах с радикалами, сообщил, что те "требуют отставки руководства республики и освобождения своего соратника Жирайра Сефиляна".

"Правоохранительные органы полностью контролируют ситуацию и предпринимают необходимые меры для развязки", - заявили на это в СНБ, отметив, что органы власти функционируют в нормальном режиме.

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Отмечается, что Сефилян был арестован по обвинению в незаконном приобретении и хранении оружия. Следствие установило, что он с соратниками планировал захват стратегических зданий.

Вооруженная группа его сторонников напала на полк патрульно-сторожевой службы полиции в районе Эребуни. По словам сотрудников армянской полиции, около 30 сторонников радикальной оппозиции на грузовике протаранили утром ворота подразделения. На место событий были стянуты войска.

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