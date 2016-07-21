Столкновения у захваченного в Ереване здания полиции: 45 пострадавших

Об этом сообщает РБК.

Собравшиеся у здания начали бросать в полицейских камни. Активисты являются сторонниками лиц, которые захватили здание. Участники акции требуют, чтобы еду им подвозили не полицейские, а оппозиционный депутат Никол Пашинян. Митингующие попытались прорвать полицейский кордон, однако были оттеснены от здания. Пострадали 45 человек.

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Как отмечает «Новости-Армения», стражи порядка применяют против митингующих шумовые гранаты.

По данным PanARMENIAN.net, некоторые демонстранты отобрали у полицейских щиты. В ответ, утверждает издание, стражи порядка применили слезоточивый газ. На место происшествия прибывают кареты скорой помощи.

Корреспондент «АрмИнфо» сообщил, что представители правоохранительных органов применяют спецсредства для разгона толпы, не уточнив, о каких средствах идет речь. Агентство также пишет о звучащих у захваченного здания выстрелах.

Как отмечает «Новости-Армения», Пашинян вступил в переговоры с полицией. Он призвал участников акции не приближаться к полицейскому кордону. Депутат также призывает к спокойствию стражей порядка.