В Ереване акция протеста против приезда Лаврова переросла в столкновения с полицией

Участники акции прошли шествием от площади Свободы в Ереване до посольства России, где произошли столкновения с полицией, сообщает Радио Свобода.

Активисты обвинили Лаврова в том, что он привез "антиармянский" мирный план урегулирования конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Они также потребовали прекратить продажу российского оружия Азербайджану.

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл накануне в Ереван, где сегодня, 22 апреля, как ожидается, обсудит с руководителями Армении двусторонние отношения и урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе. На сегодня запланирована встреча Лаврова с его армянским коллегой Эдвардом Налбандяном.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 2 апреля в зоне карабахского конфликта начались масштабные столкновения между Арменией и Азербайджаном. Стороны обвинили друг друга в начале военных действий. 5 апреля было достигнуто соглашение о прекращении огня. В ООН через два дня после боев сообщили, что жертвами вооруженного противостояния стали более 30 человек, еще более 200 были ранены.