Жена Бориса Березовского подала на развод

Британское издание The Daily Mail сообщило о разводе Бориса Березовского со второй женой Галиной. По информации издания, супруга опального олигарха намеревается при разводе получить четверть состояния Березовского.

Борис Березовский женился на Галине в 1991 году. Спустя три года, отмечает издание, они расстались, и Галина уехала в Лондон. Возможным поводом для расставания Daily Mail называет связь Бориса Березовского с Еленой Горбуновой, которая, как утверждают журналисты, родила олигарху двух детей.

Представитель Березовского заявил, что у предпринимателя попросту не было времени на развод. При этом он подчеркнул, что между Борисом Березовским и его нынешней супругой нет никаких противоречий по поводу развода, и в настоящее время оговариваются его условия.

Сам Березовский воздержался от комментариев по поводу развода.

Лента.ру