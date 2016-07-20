Ответ на массовые чистки в госорганах Турции: WikiLeaks "слил" в сеть письма партии Эрдогана

Всего в публичный доступ выложены 294 548 писем с 762 электронных почтовых ящиков на основном партийном домене akparti.org.tr, передает РБК.

Самое свежее письмо было отправлено 6 июля 2016 года, самое старое было написано в 2010 году. При этом WikiLeaks поясняет, что этот домен используется в главным образом для переписки по международным делам, а не по «наиболее чувствительным» внутренним вопросам.

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В сообщении также говорится, что материал был получен за неделю до попытки военного переворота в Турции, которая произошла в ночь на 16 июля.

Переписка была опубликована раньше запланированного времени в ответ на чистки в госструктурах Турции, которые начались сразу же после подавления мятежа.

Партия справедливости и развития была основана нынешним президентом Турции Реджепом Эрдоганом, возглавляет партию действующий премьер-министр Бинали Йылдырым.

Напомним, вооруженный мятеж начался в Турции вечером 15 июля. Группа военных заявила, что берет управление страной в свои руки, чтобы обеспечить соблюдение конституционных прав граждан. На утро турецкому правительству удалось полностью восстановить контроль над ситуацией в стране.

Как сообщал УНИАН, в Турции уволили более 49 тысяч государственных служащих, которые были обвинены в связях с организаторами несостоявшегося военного переворота.