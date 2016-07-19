Последствия попытки путча: турецкий флот недосчитался 14 кораблей, судьба командующего ВМФ неизвестна

Об этом сообщил источник The Times, передает РБК.

Командующий флотом Вейсель Кезеле также не выходил на связь с 16 июля. При этом неизвестно, находится ли он в заложниках у мятежников или сам был одним из лидеров переворота.

До попытки переворота недостающие корабли находились на действительной военной службе в Эгейском и Черном морях. По информации The Times, несмотря на то, что их местонахождение может быть обнаружено с помощью радара или спутника, судам не удалось вернуться в порт. Отсутствие связи кораблей с военно-морским штабом вызвало предположение, что некоторые суда могут направляться в греческие порты.

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Согласно сообщениям турецких СМИ, на которых ссылается The Times, адмирала Кезеле обманом заманили на корабль сторонники переворота, сообщив ему, что произошел теракт. Турецкое правительство отказалось комментировать инцидент с командующим флотом, но подтвердило, что разыскивает подозреваемых провокаторов.

Как сообщал УНИАН, вооруженный мятеж начался в Турции вечером 15 июля. Группа военных заявила, что берет управление страной в свои руки, чтобы обеспечить соблюдение конституционных прав граждан. До утра турецкому правительству удалось полностью восстановить контроль над ситуацией в стране.