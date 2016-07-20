В Турции уволили более 49 тысяч госслужащих за причастность к попытке переворота - СМИ

Об этом сообщает Hurriyet ссылаясь на информацию различных источников, передает Громадське.

В целом из различных министерств и ведомств уволили 49 321 человека.

Рабочих мест лишились сотрудники аппарата премьер-министра Турции, министерства внутренних дел, министерства образования, управления по делам религии и ряда других госучреждений.

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Также власти Турции аннулировали лицензии у 21 тысячи преподавателей, которые работают в частных учебных заведениях.

19 июля Высший совет по образованию Турции призвала отправить в отставку 1577 деканов и профессоров турецких вузов после неудачной попытки государственного переворота.

Отмечается, что в Турции задержали 9332 лиц, которых обвиняют в организации военного переворота.

Ранее УНИАН сообщал, что в Турции в связи с попыткой государственного переворота временно отстранены от работы свыше 15 тыс. работников сферы образования.

Напомним, вооруженный мятеж начался в Турции вечером 15 июля. Группа военных заявила, что берет управление страной в свои руки, чтобы обеспечить соблюдение конституционных прав граждан. На утро турецкому правительству удалось полностью восстановить контроль над ситуацией в стране.