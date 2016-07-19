Жену Трампа уличили в копировании речи Мишель Обамы

Речь супруги миллиардера Дональда Трампа, бывшей словенской модели, напомнила журналистам речь Мишель Обамы на съезде демократов в Денвере в 2008 году.

Обе женщины говорили о заветах своих родителей: уважать людей и стремиться к лучшей жизни.

Меланья Трамп стала главным спикером первого дня съезда, на котором Трампа официально выдвинут кандидатом в президенты США от Республиканской партии.

Американские СМИ сообщают, что она готовилась к речи несколько недель с намерением добавить к публичному образу мужа "немного теплоты и мягкости".

Как сообщал УНИАН, по требованию представителей претендента на выдвижение в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа из официальной программы партии исключили предоставление Украине летального вооружения.