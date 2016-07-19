Жену Трампа уличили в копировании речи Мишель Обамы
Выступление Меланьи Трамп на съезде Республиканской партии в США раскритиковали за то, что она едва ли не дословно повторила речь первой леди Мишель Обамы.
Речь супруги миллиардера Дональда Трампа, бывшей словенской модели, напомнила журналистам речь Мишель Обамы на съезде демократов в Денвере в 2008 году.
Обе женщины говорили о заветах своих родителей: уважать людей и стремиться к лучшей жизни.
Меланья Трамп стала главным спикером первого дня съезда, на котором Трампа официально выдвинут кандидатом в президенты США от Республиканской партии.
Американские СМИ сообщают, что она готовилась к речи несколько недель с намерением добавить к публичному образу мужа "немного теплоты и мягкости".
Как сообщал УНИАН, по требованию представителей претендента на выдвижение в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа из официальной программы партии исключили предоставление Украине летального вооружения.