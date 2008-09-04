Европарламент назвал восемь претендентов на премию Сахарова, которая ежегодно вручается правозащитникам.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, среди претендентов – Ингрид БЕТАНКУР (экс-кандидат в Президенты Колумбии, которая долго находилась в заложниках), Далай Лама (духовный лидер Тибета), Европейский центр защиты прав ромов (неправительственная общественная организация), ХУ Жиа (арестованный китайский активист в борьбе за демократию, защиту окружающей среды и против ВИЧ/СПИД), Александр КОЗУЛИН (белорусский политический заключенный), аббат Аполлинер МАЛУ МАЛУ (глава независимой Центральной избирательной комиссии Конго), Михаил ТРЕПАШКИН (диссидент и защитник прав человека в России) и Морган ЦВАНГИРАИ (лидер демократической оппозиции в Зимбабве).

В соответствии с процедурой, претенденты на премию Сахарова были названы политическими группами Европарламента или группами депутатов, в состав которых входит не менее 40 европарламентариев.

Кандидаты официально будут представлены 9 сентября на заседании комитетов по вопросам иностранных дел, по вопросам развития и подкомитета по вопросам прав человека.

22 сентября Комитет по вопросам иностранных дел Европарламента выберет трех из восьми претендентов, после чего в середине октября конференция Президентов Европарламента выберет лауреата. Церемония вручения премии состоится 17 декабря на пленарном заседании парламента в Страсбурге.